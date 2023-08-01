Лікарка Ковальчук 34 серия смотреть онлайн от 01.08.2023

Серия 34 | 01.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 34 от 01.08.2023 на сайте СТБ! Максим приезжает в министерство и требует возобновления финансирования реформы Ковальчук. Закревский угрожает, что если они продолжат вставлять палки в колеса, то он прибегнет к радикальным мерам. Как в министерстве отреагируют на его угрозы?

В 34 серии Лікарка Ковальчук 2023 Стефа влюбляется в своего нового пациента Константина. Он произвел впечатление успешного и интересного мужчины, хотя на самом деле он альфонс. Платон пытается предупредить Стефу, что Константин не тот, за кого себя выдает, но она отказывается его слушать. Чем закончится это общение? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 34.

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