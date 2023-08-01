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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 33 серия смотреть онлайн от 01.08.2023

Сериал Лікарка Ковальчук 33 серия от 01.08.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Лікарка Ковальчук 33 серия уже на сайте СТБ
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Серия 33 | 01.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 33 от 01.08.2023 на сайте СТБ! Вероника не оставляет надежды помириться с Максимом, поэтому с самого утра надоедает ему телефонными звонками. Марьяне не нравится, что ее муж продолжает общаться с бывшей женой, поэтому она устраивает выяснение отношений. Несмотря на конфликт с Марьяной, Максим все же приезжает к Веронике вечером, и там его ждет сюрприз. Лиза вместе с мамой приготовили праздничный ужин по случаю годовщины знакомства родителей. Как Максим отреагирует на такой шаг бывшей? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 33.

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