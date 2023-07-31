Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Все проекты
ua
Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 32 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

Сериал Лікарка Ковальчук 32 серия от 31.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Лікарка Ковальчук 32 серия уже на сайте СТБ
Смотрите также
Лікарка Ковальчук 32 серия смотреть онлайн от 31.07.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 31 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

 Лікарка Ковальчук 32 серия смотреть онлайн от 31.07.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 30 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

 Лікарка Ковальчук 32 серия смотреть онлайн от 31.07.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 29 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

 Лікарка Ковальчук 32 серия смотреть онлайн от 31.07.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 28 серия смотреть онлайн от 27.07.2023
Лікарка Ковальчук Серия 32 Лікарка Ковальчук: 32 серия смотреть онлайн от 31.07.2023
Серия 32 | 31.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 32 от 31.07.2023 на сайте СТБ! Следователь допрашивает Антона по факту наезда на девушку. Он говорит, что не виноват в этом, и она сама бросилась под его машину. Доктор Ковальчук случайно слышит, что в тот же день он был в автомобиле не один, а с девушкой, которая, вероятно, его и отвлекла от вождения. Узнайте прямо сейчас, что Оксана Ковальчук скажет Антону насчет услышанного!

Моральное состояние пациентки, поступившей в больницу после падения с этажа, ухудшается. Она не может перестать думать о мужчине, ушедшем от нее к любовнице. Именно поэтому она сделала такой отчаянный шаг, чтобы уйти из жизни. Человек, который случайно оказался под ее окнами, взял удар на себя и не дал уйти Владе на тот свет. По иронии судьбы этим человеком оказался муж девушки. Что если встретятся в больнице беременная любовница и жена? Окажется, что новая женщина обманщика даже не знала, что мужчина женат, и искренне хотела создать с ним семью. Смотрите историю любовного треугольника в 32-й серии.

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии

Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 31 серия от 31.07.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить