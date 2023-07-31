Video: Лікарка Ковальчук 32 серия смотреть онлайн от 31.07.2023
Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 32 от 31.07.2023 на сайте СТБ! Следователь допрашивает Антона по факту наезда на девушку. Он говорит, что не виноват в этом, и она сама бросилась под его машину. Доктор Ковальчук случайно слышит, что в тот же день он был в автомобиле не один, а с девушкой, которая, вероятно, его и отвлекла от вождения. Узнайте прямо сейчас, что Оксана Ковальчук скажет Антону насчет услышанного!
Моральное состояние пациентки, поступившей в больницу после падения с этажа, ухудшается. Она не может перестать думать о мужчине, ушедшем от нее к любовнице. Именно поэтому она сделала такой отчаянный шаг, чтобы уйти из жизни. Человек, который случайно оказался под ее окнами, взял удар на себя и не дал уйти Владе на тот свет. По иронии судьбы этим человеком оказался муж девушки. Что если встретятся в больнице беременная любовница и жена? Окажется, что новая женщина обманщика даже не знала, что мужчина женат, и искренне хотела создать с ним семью. Смотрите историю любовного треугольника в 32-й серии.
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