Лікарка Ковальчук 32 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

Серия 32 | 31.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 32 от 31.07.2023 на сайте СТБ! Следователь допрашивает Антона по факту наезда на девушку. Он говорит, что не виноват в этом, и она сама бросилась под его машину. Доктор Ковальчук случайно слышит, что в тот же день он был в автомобиле не один, а с девушкой, которая, вероятно, его и отвлекла от вождения. Узнайте прямо сейчас, что Оксана Ковальчук скажет Антону насчет услышанного!

Моральное состояние пациентки, поступившей в больницу после падения с этажа, ухудшается. Она не может перестать думать о мужчине, ушедшем от нее к любовнице. Именно поэтому она сделала такой отчаянный шаг, чтобы уйти из жизни. Человек, который случайно оказался под ее окнами, взял удар на себя и не дал уйти Владе на тот свет. По иронии судьбы этим человеком оказался муж девушки. Что если встретятся в больнице беременная любовница и жена? Окажется, что новая женщина обманщика даже не знала, что мужчина женат, и искренне хотела создать с ним семью. Смотрите историю любовного треугольника в 32-й серии.

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