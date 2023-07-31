Video: Лікарка Ковальчук 32 серія дивитись онлайн від 31.07.2023
Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 32 від 31.07.2023 на сайті СТБ! Слідчий допитує Антона за фактом наїзду на дівчину. Він каже, що не винний у цьому, і вона сама кинулась під його автівку. Лікарка Ковальчук випадково чує, що в той самий день він був в автомобілі не один, а з дівчиною, яка, ймовірно, його й відволікла від водіння. Дізнайтеся просто зараз, що Оксана Ковальчук скаже Антону щодо почутого!
Моральний стан пацієнтки, яка надійшла до лікарні після падіння з поверху, погіршується. Вона не може перестати думати про чоловіка, який пішов від неї до коханки. Саме тому вона зробила такий відчайдушний крок, аби піти з життя. Людина, яка випадково опинилася під її вікнами, взяла удар на себе і не дала піти Владі на той світ. За іронією долі цією людиною виявився чоловік дівчини. Що якщо зустрінуться в лікарні вагітна коханка та дружина? Виявиться, що нова жінка брехуна навіть не знала, що чоловік одружений, і щиро бажала створити з ним родину. Дивіться історію любовного трикутника в 32 серії.
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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 31 серія від 31.07.2023