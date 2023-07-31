Серія 32 | 31.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 32 від 31.07.2023 на сайті СТБ! Слідчий допитує Антона за фактом наїзду на дівчину. Він каже, що не винний у цьому, і вона сама кинулась під його автівку. Лікарка Ковальчук випадково чує, що в той самий день він був в автомобілі не один, а з дівчиною, яка, ймовірно, його й відволікла від водіння. Дізнайтеся просто зараз, що Оксана Ковальчук скаже Антону щодо почутого!

Моральний стан пацієнтки, яка надійшла до лікарні після падіння з поверху, погіршується. Вона не може перестати думати про чоловіка, який пішов від неї до коханки. Саме тому вона зробила такий відчайдушний крок, аби піти з життя. Людина, яка випадково опинилася під її вікнами, взяла удар на себе і не дала піти Владі на той світ. За іронією долі цією людиною виявився чоловік дівчини. Що якщо зустрінуться в лікарні вагітна коханка та дружина? Виявиться, що нова жінка брехуна навіть не знала, що чоловік одружений, і щиро бажала створити з ним родину. Дивіться історію любовного трикутника в 32 серії.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 31 серія від 31.07.2023