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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 31 серія дивитись онлайн від 31.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 31 серія від 31.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 31 серія вже на сайті СТБ
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Серія 31 | 31.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 31 від 31.07.2023 на сайті СТБ! Оксана не може повірити в те, що її Антон потрапив у ДТП й збив людину. Проте ще більше Ковальчук шокована зізнанням Антона, що він був у нетверезому стані. Антон розповідає Оксані, що дуже хотів помиритися з нею, але боявся зробити цей крок, тому випив трохи для хоробрості.

У 31 серії Лікарка Ковальчук 2023 Максим дізнається, що Антон був п’яний, і тепер проти нього відкриють кримінальну справу. Закревський хоче вберегти Оксану від такого стресу, тому просить Зінаїду підробити аналізи крові, проте вона відмовляє. Чим закінчиться ця історія? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 31.

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