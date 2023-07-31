Серія 30 | 31.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 30 від 31.07.2023 на сайті СТБ! Максим і Оксана запрошують Ніну на розмову. Вони пропонують їй провести журналістське розслідування й надати розголосу щодо справи Михайлюка. У міністерстві дізнаються, що планується провокація, і беруться замітати сліди. Хто переможе в цій битві? Дізнайтеся просто зараз!

У 30 серії Лікарка Ковальчук 2023 Мар’яна вривається в кабінет Оксани, щоб з’ясувати стосунки. Вона вимагає, аби Ковальчук відпустила Максима й сказала йому про те, що він їй не потрібен. Як Оксана відреагує на це прохання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 30.

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