Серія 29 | 31.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 29 від 31.07.2023 на сайті СТБ! Максим і Мар’яна прокидаються в одному ліжку, проте їхній ранок не добрий. Виявляється, Закревський усю ніч називав Мар’яну Оксаною й зізнавався їй у коханні. Як це вплине на стосунки пари? Дізнайтеся просто зараз!

У 29 серії Лікарка Ковальчук Кузьменко активно візьметься розвалювати те, що Оксана ретельно вибудовувала довгий час. Микола Іванович серйозно налаштований повернути приймальному відділенню його звичний формат, тому наказав відвезти всі ліки до лікарні. Як Оксана відреагує на такі дії з боку керівництва? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 29.

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