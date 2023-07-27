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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 28 серія дивитись онлайн від 27.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 28 серія від 27.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 28 серія вже на сайті СТБ
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Серія 28 | 27.07.2023 | 2023

У свій день народження Лікарка Ковальчук дізнається неприємну новину: її проєкт реформування відділення закривають через скасування фінансування. Як вона відреагує на цю звістку, – покаже 28 серія серіалу СТБ.

Нещасний випадок з Танею перевернув життя Діми. Від усвідомлення, що він може втратити дівчину, його почуття, немов птах Фенікс, відродились. Чи вибачить його Таня за всі прикрощі, що він їй приніс? Медична мелодрама Лікарка Ковальчук 2023 покаже всі щирі емоції героїв.

До лікарні потрапляє бабуся, яка скептично ставиться до медичної допомоги, адже вважає, що підтримку вона зможе отримати від вищих сил. Поруч з нею людина, яка підштвохує до цих руйнівних думок. Чи зможуть лікарі переконати літню жінку повірити їм? Яка користь приховується за повчаннями її провидиці? Серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 28 розкриє деталі цього недоброчесного вчинку.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 27 серія від 27.07.2023

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