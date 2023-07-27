Лікарка Ковальчук 28 серия смотреть онлайн от 27.07.2023

Серия 28 | 27.07.2023 | 2023

В свой день рождения Оксана Ковальчук узнает неприятную новость: ее проект реформирования отделения закрывают из-за отмены финансирования. Как она отреагирует на это известие, покажет 28 серия сериала СТБ.

Несчастный случай с Таней перевернул жизнь Димы. От осознания, что он может потерять девушку, его чувства, словно птица Феникс, возродились. Простит ли его Таня за все горести, что он ей принес? Медицинская мелодрама Лікарка Ковальчук 2023 года покажет все искренние эмоции героев.

В больницу попадает бабушка, которая скептически относится к медицинской помощи, считает, что поддержку она сможет получить от высших сил. Рядом с ней человек, подталкивающий ее к этим разрушительным мыслям. Смогут ли врачи убедить пожилую женщину поверить им? Какая польза скрывается за наставлениями ее провидицы? Сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 28 раскроет детали этого подлого поступка.

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Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 27 серия от 27.07.2023