Серія 27 | 27.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 27 від 27.07.2023 на сайті СТБ! Проєкт Оксани збираються закрити. Кузьменко радий цьому, тому швидко повідомляє працівникам лікарні цю новину. Віднині приймальне відділення повертається до своїх звичайних обов’язків. Як Оксана відреагує на ці зміни? Чи не опустить вона руки? Дізнайтеся просто зараз!

У 27 серії Лікарка Ковальчук 2023 Степан приносить гроші на лікування Тані. Оксана та Максим проводять операцію, а Дмитро чекає за дверима і не знаходить собі місця. Як все пройде? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 27 на сайті СТБ!

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 26 серія від 27.07.2023