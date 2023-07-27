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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 26 серія дивитись онлайн від 27.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 26 серія від 27.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 26 серія вже на сайті СТБ
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Серія 26 | 27.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 26 від 27.07.2023 на сайті СТБ! Діма та Платон везуть у швидкій дівчину в критичному стані. Вона зробила медикаментозний аборт, і це призвело до незворотніх наслідків. Цей випадок справляє сильне враження на Платона. Він усвідомлює, що Соня може померти після таблеток, які він їй дав, тому наважується розповісти їй всю правду. Як Соня відреагує на зізнання?

У 26 серії Лікарка Ковальчук 2023 лікарі боротимуться за життя Тані. Їй потрібне протезування артерії, і ця операція дуже складна та дороговартісна. Як все пройде? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 26.

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