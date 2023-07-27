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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 25 серія дивитись онлайн від 27.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 25 серія від 27.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 25 серія вже на сайті СТБ
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Серія 25 | 27.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 25 від 27.07.2023 на сайті СТБ! Міський автобус потрапив в аварію, і багато пасажирів отримали серйозні травми. Дмитро приїжджає на виклик і бачить, що серед пасажирів була Таня. Її негайно забирають у приймальне відділення й проводять реанімаційні заходи. Проте Таня залишається без свідомості. Її стан складний, і їй потрібна термінова операція.

У 25 серії Лікарка Ковальчук 2023 Антон збирає речі та йде від Оксани. Він образився на те, що вона в черговий раз вибрала роботу, а не сім’ю, тому це було останньою краплею. Чи вдасться Оксані врятувати стосунки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 25.

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