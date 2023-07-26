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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 24 серія дивитись онлайн від 26.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 24 серія від 26.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 24 серія вже на сайті СТБ
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Серія 24 | 26.07.2023 | 2023

Лікарка Ковальчук зі своєю командою стане свідком того, як їх пацієнтка потерпає від знущань свого чоловіка-аб’юзера. У стані жертви дівчина спочатку приховує злочинні дії кривдника, але ще один напад у стінах лікарні дає їй сили закінчити з цим. До кого з лікарів приревнує її агресивний чоловік? Хто допоможе дівчині вийти з цих руйнівних стосунків – дивіться в 24 серії серіалу Лікарка Ковальчук на сайті СТБ.

Платон продовжує обманювати Соню та позбавляє її можливості стати мамою, а Діма не припиняє спроб перетягнути на себе ковдру у вихованні свого сина Богданчика. Він йде до Тетяни та шокує новиною, що тепер він хоче, аби хлопчик жив із ним. У їхні справи втручається лікарка Ковальчук та розповідає чоловіку таке, від чого він буде в шоці. Що саме сказала Оксана Дмитру, почуєте у 24 серії медичного серіалу СТБ Лікарка Ковальчук.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 23 серія від 26.07.2023

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