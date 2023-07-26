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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 24 серия смотреть онлайн от 26.07.2023

Сериал Лікарка Ковальчук 24 серия от 26.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Лікарка Ковальчук 24 серия уже на сайте СТБ
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Лікарка Ковальчук 24 серия смотреть онлайн от 26.07.2023
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Лікарка Ковальчук

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Лікарка Ковальчук Серія 24 Лікарка Ковальчук: 24 серия смотреть онлайн от 26.07.2023
Серія 24 | 26.07.2023 | 2023

Доктор Ковальчук со своей командой станет свидетелем того, как их пациентка страдает от издевательств своего мужа-абьюзера. В состоянии жертвы девушка сначала скрывает преступные действия обидчика, но еще одно нападение в стенах больницы дает ей силы закончить с этим. К кому из врачей приревнует ее агрессивный мужчина? Кто поможет девушке выйти из этих разрушительных отношений – смотрите в 24 серии сериала Лікарка Ковальчук на сайте СТБ.

Платон продолжает обманывать Соню и лишать ее возможности стать мамой, а Дима не прекращает попыток перетянуть на себя одеяло в воспитании своего сына Богданчика. Он идет к Татьяне и шокирует новостью, что теперь он хочет, чтобы мальчик жил с ним. В их дела вмешивается Оксана Ковальчук и рассказывает мужчине такое, от чего он будет в шоке. Что именно сказала Оксана Дмитрию, услышите в 24 серии медицинского сериала СТБ Лікарка Ковальчук.

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Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 23 серия от 26.07.2023

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