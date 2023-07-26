Video: Лікарка Ковальчук 23 серия смотреть онлайн от 26.07.2023
Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 23 от 26.07.2023 на сайте СТБ! В приемное отделение поступает тяжелобольная пациентка. Инга просит Максима принять ее, однако Ковальчук отстраняет его от работы из-за травмы. Оксана просит Закревского серьезно отнестись к реабилитации и не игнорировать ее рекомендации, однако состояние Максима ухудшается.
Кузьменко сердится из-за того, что его дочь влюбилась в Закревского. Он просит Ковальчук поговорить с Марьяной и рассказать, как Максим поступил с ней много лет назад. Как Оксана отреагирует на такую просьбу? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 23.
Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии
Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 22 серия от 26.07.2023