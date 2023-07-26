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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 23 серия смотреть онлайн от 26.07.2023

Сериал Лікарка Ковальчук 23 серия от 26.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Лікарка Ковальчук 23 серия уже на сайте СТБ
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Лікарка Ковальчук

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 Лікарка Ковальчук 23 серия смотреть онлайн от 26.07.2023
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Лікарка Ковальчук Серія 23 Лікарка Ковальчук: 23 серия смотреть онлайн от 26.07.2023
Серія 23 | 26.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 23 от 26.07.2023 на сайте СТБ! В приемное отделение поступает тяжелобольная пациентка. Инга просит Максима принять ее, однако Ковальчук отстраняет его от работы из-за травмы. Оксана просит Закревского серьезно отнестись к реабилитации и не игнорировать ее рекомендации, однако состояние Максима ухудшается.

Кузьменко сердится из-за того, что его дочь влюбилась в Закревского. Он просит Ковальчук поговорить с Марьяной и рассказать, как Максим поступил с ней много лет назад. Как Оксана отреагирует на такую просьбу? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 23.

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