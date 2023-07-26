Лікарка Ковальчук 22 серия смотреть онлайн от 26.07.2023

Серія 22 | 26.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 22 от 26.07.2023 на сайте СТБ! Максим хочет поговорить с Оксаной о Марьяне, однако она уклоняется от диалога. В разговоре с Мариной Оксана признается, что не готова доверять Максиму. Она хочет освободиться от чувств к нему и планирует выйти замуж за Антона.

В 22 серии Лікарка Ковальчук 2023 Платон подговаривает Юркевича поставить Соне страшный диагноз, после чего она согласится на аборт. Однако Соня решает не торопиться и хочет проконсультироваться у Марины. На какие еще уловки пойдет Платон, чтобы избавиться от ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 22.

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