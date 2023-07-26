Серія 22 | 26.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 22 від 26.07.2023 на сайті СТБ! Максим хоче поговорити з Оксаною про Мар’яну, проте вона ухиляється від діалогу. Під час розмови з Мариною Оксана зізнається, що не готова довіряти Максиму. Вона хоче звільнитися від почуттів до нього й планує вийти заміж за Антона.

У 22 серії Лікарка Ковальчук 2023 Платон підмовляє Юркевича поставити Соні страшний діагноз, після чого вона погодиться на аборт. Проте Соня вирішує не поспішати та хоче проконсультуватися в Марини. На які ще хитрощі піде Платон, щоб позбутися дитини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 22.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 21 серія від 26.07.2023