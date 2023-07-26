Серія 21 | 26.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 21 від 26.07.2023 на сайті СТБ! Соня перевіряє стан здоров’я Максима і розповідає, що його оперувала Ковальчук. Оксана хотіла залишитися з ним на ніч, щоб проконтролювати стан, проте Мар’яна її випередила. У Мар’яни серйозні наміри щодо Закревського, і вона не збирається приховувати своїх почуттів. Проте чи потрібна Максиму її турбота?

У 21 серії Лікарка Ковальчук 2023 Платон вмовляє Соню піти на консультацію до Юркевича. Хоч Соня не хоче цього робити, але все ж погоджується. Вона сприймає дії Платона як турботу і навіть не підозрює, що він замислив. Чим все закінчиться? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 21.

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