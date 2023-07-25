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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 20 серія дивитись онлайн від 25.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 20 серія від 25.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 20 серія вже на сайті СТБ
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Серія 20 | 25.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 20 від 25.07.2023 на сайті СТБ. У цьому епізоді брехня, ніби їдкий дим, пробралась у всі кабінети та палати лікарні.

Новина про вагітність Соні стала неприємною несподіванкою для Платона, тому він піде на жахливий крок, аби уникнути відповідальності. Як підлий Платон вирішив нашкодити дівчині, покаже 20 серія серіалу Лікарка Ковальчук 2023.

У лікарню потрапляє пацієнт після ДТП, на перший погляд схожий на безхатько. Жінка, що його випадково збила, відчайдушно намагається загладити свою провину та всім серцем співчуває чоловіку. Яка несподівана правда про постраждалого чекає її наприкінці серії серіалу України Лікарка Ковальчук? Дізнайтеся просто зараз у 20 серії!

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 19 серія від 25.07.2023

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