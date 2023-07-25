Лікарка Ковальчук 20 серия смотреть онлайн от 25.07.2023

Серия 20 | 25.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 20 от 25.07.2023 на сайте СТБ. В этом эпизоде ложь, будто едкий дым, пробралась во все кабинеты и палаты больницы.

Новость о беременности Сони стала неприятной неожиданностью для Платона, поэтому он пойдет на ужасный шаг, чтобы избежать ответственности. Как подлый Платон решит навредить девушке, покажет 20 серия сериала Лікарка Ковальчук 2023.

В больницу попадает пациент после ДТП, на первый взгляд похожий на бездомного. Женщина, которая его случайно сбила, отчаянно пытается загладить свою вину и всем сердцем сочувствует мужчине. Какая неожиданная правда о пострадавшем ждет ее в конце серии сериала Украины Лікарка Ковальчук? Узнайте прямо сейчас в 20 серии!

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