Лікарка Ковальчук 19 серия смотреть онлайн от 25.07.2023

Серия 19 | 25.07.2023 | 2023

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Марьяна изо всех сил ухаживает за Максимом. Однако Кузьменко совсем не рад такому зятю. Он вызывает Закревского на серьезный разговор и предупреждает, что если он обидит его дочь, то это плохо закончится. Как Максим отреагирует на угрозы руководителя? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 19.

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