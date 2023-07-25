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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 19 серия смотреть онлайн от 25.07.2023

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Серия 19 | 25.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 19 от 25.07.2023 на сайте СТБ! Платон не готов становиться отцом, потому уговаривает Соню сделать аборт. Он приходит к Юркевичу и просит помочь все организовать. Однако Соня не готова к такому шагу. Какое решение она примет? Смотрите в сериале Лікарка Ковальчук 2023.

Марьяна изо всех сил ухаживает за Максимом. Однако Кузьменко совсем не рад такому зятю. Он вызывает Закревского на серьезный разговор и предупреждает, что если он обидит его дочь, то это плохо закончится. Как Максим отреагирует на угрозы руководителя? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 19.

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