Video: Лікарка Ковальчук 19 серія дивитись онлайн від 25.07.2023
Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 19 від 25.07.2023 на сайті СТБ! Платон не готовий стати батьком, тому вмовляє Соню зробити аборт. Він приходить до Юркевича й просить допомогти все організувати. Проте Соня не готова на такий крок. Яке рішення вона прийме? Дивіться в серіалі Лікарка Ковальчук 2023.
Мар’яна з усіх сил залицяється до Максима. Проте Кузьменко зовсім не радий такому зятю. Він викликає Закревського на серйозну розмову й попереджає, що якщо він образить його доньку, то це для цього погано закінчиться. Як Максим відреагує на погрози керівника? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 19.
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