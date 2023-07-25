Серія 19 | 25.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 19 від 25.07.2023 на сайті СТБ! Платон не готовий стати батьком, тому вмовляє Соню зробити аборт. Він приходить до Юркевича й просить допомогти все організувати. Проте Соня не готова на такий крок. Яке рішення вона прийме? Дивіться в серіалі Лікарка Ковальчук 2023.

Мар’яна з усіх сил залицяється до Максима. Проте Кузьменко зовсім не радий такому зятю. Він викликає Закревського на серйозну розмову й попереджає, що якщо він образить його доньку, то це для цього погано закінчиться. Як Максим відреагує на погрози керівника? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 19.

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