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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 18 серія дивитись онлайн від 25.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 18 серія від 25.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 18 серія вже на сайті СТБ
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Серія 18 | 25.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 18 від 25.07.2023 на сайті СТБ! Між Оксаною й Антоном знову виникає серйозна сварка. Антон злиться через те, що Оксана не дослухалася до його мами й не оцінила її подарунки. У розпал конфлікту чоловік заявляє, що серйозно задумується про розірвання стосунків.

У 18 серії Лікарка Ковальчук 2023 Маряна попросить тата взяти її на практику в приймальне відділення. Ба більше, вона захоче працювати в парі з Максимом. Як Оксана відреагує на появу конкурентки? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 18.

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