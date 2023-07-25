Серія 18 | 25.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 18 від 25.07.2023 на сайті СТБ! Між Оксаною й Антоном знову виникає серйозна сварка. Антон злиться через те, що Оксана не дослухалася до його мами й не оцінила її подарунки. У розпал конфлікту чоловік заявляє, що серйозно задумується про розірвання стосунків.

У 18 серії Лікарка Ковальчук 2023 Маряна попросить тата взяти її на практику в приймальне відділення. Ба більше, вона захоче працювати в парі з Максимом. Як Оксана відреагує на появу конкурентки? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 18.

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