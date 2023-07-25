Video: Лікарка Ковальчук 17 серія дивитись онлайн від 25.07.2023
Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 17 від 25.07.2023 на сайті СТБ! Борис розуміє, що Елю могли викрити, тому йде на хитрощі. Він збирає колег в отринаторській і заявляє, що в пацієнтки психологічні відхилення, хоч вона й не стоїть на обліку. Борис розповідає, що Еля – актриса, якій ніяк не вдається реалізуватися. От вона й розіграла чергову виставу просто в лікарні. Максим дякує Борису за те, що хоч він йому повірив, а Оксана почуває себе незручно. Вона вибачається через Максимом, але зізнається, що не може йому довіряти, тому вони не можуть бути разом.
У 17 серії Лікарка Ковальчук 2023 Максим познайомиться з донькою Кузьменка Мар’яною. Вони явно зацікавлять одне одного. Чим закінчиться спілкування? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 17.
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