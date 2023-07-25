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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 17 серія дивитись онлайн від 25.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 17 серія від 25.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 17 серія вже на сайті СТБ
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Серія 17 | 25.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 17 від 25.07.2023 на сайті СТБ! Борис розуміє, що Елю могли викрити, тому йде на хитрощі. Він збирає колег в отринаторській і заявляє, що в пацієнтки психологічні відхилення, хоч вона й не стоїть на обліку. Борис розповідає, що Еля – актриса, якій ніяк не вдається реалізуватися. От вона й розіграла чергову виставу просто в лікарні. Максим дякує Борису за те, що хоч він йому повірив, а Оксана почуває себе незручно. Вона вибачається через Максимом, але зізнається, що не може йому довіряти, тому вони не можуть бути разом.

У 17 серії Лікарка Ковальчук 2023 Максим познайомиться з донькою Кузьменка Мар’яною. Вони явно зацікавлять одне одного. Чим закінчиться спілкування? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 17.

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