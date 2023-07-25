Video: Лікарка Ковальчук 17 серия смотреть онлайн от 25.07.2023
Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 17 от 25.07.2023 на сайте СТБ! Борис понимает, что Элю могли разоблачить, поэтому идет на уловки. Он собирает коллег в ординаторской и заявляет, что у пациентки психологические отклонения, хоть она и не стоит на учете. Борис рассказывает, что Эля – актриса, которой никак не удается реализоваться. Вот она и разыграла очередной спектакль прямо в больнице. Максим благодарит Бориса за то, что он ему поверил, а Оксана чувствует себя неудобно. Она извиняется за Максима, но признается, что не может ему доверять, поэтому они не могут быть вместе.
В 17 серии Лікарка Ковальчук 2023 года Максим познакомится с дочерью Кузьменко Марьяной. Они заинтересуют друг друга. Чем закончится общение? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 17.
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