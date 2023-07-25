Лікарка Ковальчук 17 серия смотреть онлайн от 25.07.2023

Серия 17 | 25.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 17 от 25.07.2023 на сайте СТБ! Борис понимает, что Элю могли разоблачить, поэтому идет на уловки. Он собирает коллег в ординаторской и заявляет, что у пациентки психологические отклонения, хоть она и не стоит на учете. Борис рассказывает, что Эля – актриса, которой никак не удается реализоваться. Вот она и разыграла очередной спектакль прямо в больнице. Максим благодарит Бориса за то, что он ему поверил, а Оксана чувствует себя неудобно. Она извиняется за Максима, но признается, что не может ему доверять, поэтому они не могут быть вместе.

В 17 серии Лікарка Ковальчук 2023 года Максим познакомится с дочерью Кузьменко Марьяной. Они заинтересуют друг друга. Чем закончится общение? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 17.

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