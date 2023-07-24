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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 16 серия смотреть онлайн от 24.07.2023

Сериал Лікарка Ковальчук 16 серия от 24.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Лікарка Ковальчук 16 серия уже на сайте СТБ
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Лікарка Ковальчук 16 серия смотреть онлайн от 24.07.2023
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 Лікарка Ковальчук 16 серия смотреть онлайн от 24.07.2023
Лікарка Ковальчук

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Серия 16 | 24.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 16 от 24.07.2023 на сайте СТБ! Прямо сейчас вы увидите невероятную завязку романтических отношений двух пациентов. Они встретились случайно в приемной больницы. Но, как часто бывает в жизни, эта встреча стала судьбоносной. В сериале СТБ Лікарка Ковальчук Тарас влюбляется в Марию настолько, что почти сразу решает сделать ей предложение руки и сердца. Чтобы получить деньги на воплощение этого желания, он продает свою ценную раритетную вещь Платону. Интерн постарается кинуть мужчину на деньги, но Стефа не даст совершить этот несправедливый поступок.

Ряд препятствий будет стоять на пути к воссоединению двух сердец. Удастся ли героям пройти через все и услышит ли Тарас заветное «да» – узнайте, чем завершится love story в сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 16

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