Лікарка Ковальчук 16 серия смотреть онлайн от 24.07.2023

Серия 16 | 24.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 16 от 24.07.2023 на сайте СТБ! Прямо сейчас вы увидите невероятную завязку романтических отношений двух пациентов. Они встретились случайно в приемной больницы. Но, как часто бывает в жизни, эта встреча стала судьбоносной. В сериале СТБ Лікарка Ковальчук Тарас влюбляется в Марию настолько, что почти сразу решает сделать ей предложение руки и сердца. Чтобы получить деньги на воплощение этого желания, он продает свою ценную раритетную вещь Платону. Интерн постарается кинуть мужчину на деньги, но Стефа не даст совершить этот несправедливый поступок.

Ряд препятствий будет стоять на пути к воссоединению двух сердец. Удастся ли героям пройти через все и услышит ли Тарас заветное «да» – узнайте, чем завершится love story в сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 16

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