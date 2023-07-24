Лікарка Ковальчук 15 серия смотреть онлайн от 24.07.2023

Серия 15 | 24.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 15 от 24.07.2023 на сайте СТБ! Соня не хочет торговать лекарством, однако Платон настаивает, что это хорошая возможность заработать. Он ведет Соню в палату и показывает, как правильно предлагать лекарство пациентам. О проделках влюбленной парочки узнает Оксана Ковальчук. Как она их накажет? Смотрите онлайн в сериале Лікарка Ковальчук 2023.

В отделение приходит девушка Эля, устраивает громкий скандал и обвиняет Максима в том, что он ее соблазнил, а затем заставил сделать аборт. Закревский не понимает, что происходит, ведь между ними ничего не было. Сможет ли он доказать Оксане, что слова Эли – полная чушь? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 15.

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