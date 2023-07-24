Серія 15 | 24.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 15 від 24.07.2023 на сайті СТБ! Соня не хоче торгувати ліками, проте Платон наполягає, що це гарна можливість заробити. Він веде Соню в палату й показує, як правильно пропонувати ліки пацієнтам. Про витівки закоханої парочки дізнається Оксана Ковальчук. Як вона їх покарає? Дивіться онлайн у серіалі Лікарка Ковальчук 2023.

У відділення приходить дівчина Еля, яка влаштовує гучний скандал і звинувачує Максима в тому, що він її спокусив, а потім змусив зробити аборт. Закревський не розуміє, що відбувається, адже між ними нічого не було. Чи зможе він довести Оксані, що слова Елі – повна нісенітниця? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 15.

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