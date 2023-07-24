Video: Лікарка Ковальчук 15 серія дивитись онлайн від 24.07.2023
Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 15 від 24.07.2023 на сайті СТБ! Соня не хоче торгувати ліками, проте Платон наполягає, що це гарна можливість заробити. Він веде Соню в палату й показує, як правильно пропонувати ліки пацієнтам. Про витівки закоханої парочки дізнається Оксана Ковальчук. Як вона їх покарає? Дивіться онлайн у серіалі Лікарка Ковальчук 2023.
У відділення приходить дівчина Еля, яка влаштовує гучний скандал і звинувачує Максима в тому, що він її спокусив, а потім змусив зробити аборт. Закревський не розуміє, що відбувається, адже між ними нічого не було. Чи зможе він довести Оксані, що слова Елі – повна нісенітниця? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 15.
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