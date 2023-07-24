Серія 14 | 24.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 14 від 24.07.2023 на сайті СТБ! Платон вирішив підзаробити грошей, підпільно продаючи хворим ліки. Він підбиває Соню працювати з ним у парі, адже так можна швидко розбагатіти. Чим закінчиться авантюра закоханої парочки? Дивіться онлайн у серіалі Лікарка Ковальчук 2023.

Борис зустрічається зі своєю подругою Анною. Він просить її про допомогу. Борис хоче, аби вона дізналася про всі стосунки Закревського. Що він замислив? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 14 на СТБ!

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