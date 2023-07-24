Серія 13 | 24.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 13 від 24.07.2023 на сайті СТБ! Дмитро дізнається правду, що Богданчик – його син. Проте він ображений на Таню за те, що вона так довго мовчала і чужі люди дізналися правду раніше, ніж він. Дмитро впевнений, що Таня не розповідала нічого, адже шукала кращого і багатшого батька для своєї дитини. Чи зможе Таня все пояснити? І чи захоче Дмитро її почути? Дізнайтеся просто зараз!

У 13 серії Лікарка Ковальчук 2023 начальник викликає до себе Оксану й просить написати заяву за власним бажанням, адже від неї лише одні проблеми. Як відреагує Оксана на цю пропозицію? З якими випробуваннями їй ще доведеться зіткнутися? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 13.

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