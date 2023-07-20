Серія 12 | 20.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 12 від 20.07.2023 на сайті СТБ! Капралов знову приходить у приймальне відділення й намагається знайти компромат на Дмитра. Також він натякає Кузьменку на серйозні проблеми та роздування справи з неправомірним використанням службового транспорту, а також погрожує звільненням з посади. Яку угоду Капралов запропонує Кузьменку? Дивіться онлайн у 12 серії Лікарка Ковальчук 2023.

Хтось продовжує підставляти Оксану. Ковальчук отримує на пошту листа з посиланням на відео, в якому матір пацієнта звинувачує її в лікарській недбалості та непрофесіоналізмі. Чим закінчиться цей скандал? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 12.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 11 серія від 20.07.2023