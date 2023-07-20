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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 12 серия смотреть онлайн от 20.07.2023

Сериал Лікарка Ковальчук 12 серия от 20.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Лікарка Ковальчук 12 серия уже на сайте СТБ
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Серия 12 | 20.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 12 от 20.07.2023 на сайте СТБ! Капралов снова приходит в приемное отделение и пытается найти компромат на Дмитрия. Также он намекает на серьезные проблемы и раздувание дела с неправомерным использованием служебного транспорта, а также угрожает увольнением с должности. Какое соглашение Капралов предложит Кузьменко? Смотрите онлайн в 12 серии Лікарка Ковальчук 2023.

Кто-то продолжает подставлять Оксану. Ковальчук получает на почту письмо со ссылкой на видео, в котором мать пациента обвиняет ее во врачебной халатности и непрофессионализме. Чем закончится ли этот скандал? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 12.

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