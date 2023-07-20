Лікарка Ковальчук 11 серия смотреть онлайн от 20.07.2023

Серия 11 | 20.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 11 от 20.07.2023 на сайте СТБ! У Оксаны очередные проблемы. Пока она была главной в приемном отделении, кто-то направил в министерство анонимную жалобу на Дмитрия. Фельдшер обвинили в том, что он использует служебный автомобиль не по назначению. Сможет ли Ковальчук выяснить, кто написал эту анонимку и постоянно подставляет ее? Узнайте прямо сейчас!

В 11 серии Лікарка Ковальчук 2023 года Платон помирился с Соней. Хотя парень признается ей в любви и обещает золотые горы, он не собирается отказываться от общения с другими девушками. Сможет ли Соня понять, что Платон не тот, за кого себя выдает? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 11.

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