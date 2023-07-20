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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 11 серія дивитись онлайн від 20.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 11 серія від 20.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 11 серія вже на сайті СТБ
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Серія 11 | 20.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 11 від 20.07.2023 на сайті СТБ! В Оксани чергові проблеми. Поки вона була головною в приймальному відділенні, хтось надіслав у міністерство анонімну скаргу на Дмитра. Фельдшера звинуватили в тому, що він використовує службовий автомобіль не за призначенням. Чи зможе Ковальчук з’ясувати, хто написав цю анонімку та постійно її підставляє? Дізнайтеся просто зараз!

В 11 серії Лікарка Ковальчук 2023 Платон помирився з Сонею. Хоч хлопець зізнається їй у коханні та обіцяє золоті гори, проте він не збирається відмовлятися від спілкування з іншими дівчатами. Чи зможе Соня зрозуміти, що Платон не той, за кого себе видає? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 11.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 10 серія від 20.07.2023

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