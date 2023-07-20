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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 10 серія дивитись онлайн від 20.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 10 серія від 20.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 10 серія вже на сайті СТБ
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Серія 10 | 20.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 10 від 20.07.2023 на сайті СТБ! Оксана проводить огляд нової пацієнтки Ніни й діагностує в неї серйозні проблеми з серцем. Вона пропонує дівчині лягти на лікування, проте навіть не підозрює, що вона тут не просто так. Виявляється Ніна – засланий козачок. Вона журналістка, якій доручили провести таємне розслідування та знайти компромат на Ковальчук. Чи зможе Оксана не зіпсувати свою репутацію? Дивіться онлайн у серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 10.

Таня зізнається Оксані, що Богданчик – син Діми. Проте вона не наважується розповісти йому правду, адже пройшло багато років. Що Оксана порадить подрузі? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 10.

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