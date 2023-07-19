Серія 9 | 19.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 9 від 19.07.2023 на сайті СТБ! Платон зізнається Соні в коханні, проте як тільки дівчина відвертається, він починає залицятися до інших. Соні це не подобається, адже вона хоче серйозних стосунків, проте Платон за вільні стосунки. Така позиція хлопця розбиває серце Соні, і вона вирішує скоїти самогубство.

У 9 серії Лікарка Ковальчук 2023 Максим намагається відверто поговорити з Оксаною, щоб з’ясувати, хто він для неї. Проте їхню відверту розмову перериває Лариса, яка приїхала в приймальне відділення напідпитку. З якими ще викликами доведеться стикнутися лікарям? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 9.

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