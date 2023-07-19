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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 9 серия смотреть онлайн от 19.07.2023

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Лікарка Ковальчук 9 серия смотреть онлайн от 19.07.2023
Лікарка Ковальчук

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Лікарка Ковальчук

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 Лікарка Ковальчук 9 серия смотреть онлайн от 19.07.2023
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Лікарка Ковальчук Серия 9 Лікарка Ковальчук: 9 серия смотреть онлайн от 19.07.2023
Серия 9 | 19.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 9 от 19.07.2023 на сайте СТБ! Платон признается Соне в любви, но как только девушка отворачивается, он начинает ухаживать за другими. Соне это не нравится, ведь она хочет серьезных отношений, но Платон за свободные отношения. Такая позиция парня разбивает сердце Сони, и она решает совершить самоубийство.

В 9 серии Лікарка Ковальчук 2023 Максим пытается откровенно поговорить с Оксаной, чтобы выяснить, кто он для нее. Но их откровенный разговор прерывает Лариса, которая приехала в приемное отделение под хмельком. С какими еще вызовами придется столкнуться врачам? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 9.

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