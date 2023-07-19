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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 8 серія дивитись онлайн від 19.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 8 серія від 19.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 8 серія вже на сайті СТБ
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Серія 8 | 19.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 8 від 19.07.2023 на сайті СТБ! Оксана хитрощами знаходить підтвердження тому, що Риков сам довів себе до алкогольної коми. Максим дякує Ковальчук за допомогу, і їхні стосунки стають теплішими. Проте Борис зовсім не радий їхній ідилії. Він йде до керівництва і скаржиться на Максима.

Тані телефонує мама і повідомляє, що в її сина Богданчика піднялася температура та почалися судоми. Таня в паніці, адже швидка не поспішає на виклик. Дмитро пропонує Тані свою допомогу й вони швидко доставляють її сина в лікарню. Чи вдасться врятувати хлопчика? Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 8.

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