Лікарка Ковальчук 13 серия смотреть онлайн от 24.07.2023

Серия 13 | 24.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 13 от 24.07.2023 на сайте СТБ! Дмитрий узнает правду, что Богданчик – его сын. Однако он обижен на Таню за то, что она так долго молчала и чужие люди узнали правду раньше, чем он. Дмитрий уверен, что Таня не рассказывала ничего, ведь искала лучшего и более богатого отца для своего ребенка. Сможет ли Таня все объяснить? И захочет ли Дмитрий ее услышать? Узнайте прямо сейчас!

В 13 серии Лікарка Ковальчук 2023 начальник вызывает к себе Оксану и просит написать заявление по собственному желанию, ведь от нее только одни проблемы. Как отреагирует Оксана на это предложение? С какими испытаниями ей еще предстоит столкнуться? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 13.

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии

Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 12 серия от 20.07.2023