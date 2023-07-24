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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 13 серия смотреть онлайн от 24.07.2023

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Серия 13 | 24.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 13 от 24.07.2023 на сайте СТБ! Дмитрий узнает правду, что Богданчик – его сын. Однако он обижен на Таню за то, что она так долго молчала и чужие люди узнали правду раньше, чем он. Дмитрий уверен, что Таня не рассказывала ничего, ведь искала лучшего и более богатого отца для своего ребенка. Сможет ли Таня все объяснить? И захочет ли Дмитрий ее услышать? Узнайте прямо сейчас!

В 13 серии Лікарка Ковальчук 2023 начальник вызывает к себе Оксану и просит написать заявление по собственному желанию, ведь от нее только одни проблемы. Как отреагирует Оксана на это предложение? С какими испытаниями ей еще предстоит столкнуться? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 13.

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