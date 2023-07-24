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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 16 серія дивитись онлайн від 24.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 16 серія від 24.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 16 серія вже на сайті СТБ
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Серія 16 | 24.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 16 від 24.07.2023 на сайті СТБ! Просто зараз ви побачите неймовірну зав’язку романтичних стосунків двох пацієнтів. Вони зустрілися випадково в приймальні лікарні. Але, як часто буває в житті, ця зустріч була доленосна. У серіалі СТБ Лікарка Ковальчук Тарас закохується в пані Марію настільки, що майже відразу вирішує зробити їй пропозицію руки та серця. Щоб мати гроші на втілення цього бажання, він продає свою цінну раритетну річ Платону. Інтерн намагатиметься кинути дідуся на гроші, але Стефа не дасть відбутися цьому несправедливому вчинку.

Низка перешкод стоятиме на шляху до возз’єднання двох сердець. Чи вдасться героям пройти через усе та чи почує Тарас заповітне «‎так» ‎ – дізнайтесь, чим завершиться love story в серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 16.

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