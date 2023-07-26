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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 23 серія дивитись онлайн від 26.07.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 23 серія від 26.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 23 серія вже на сайті СТБ
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Серія 23 | 26.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 23 від 26.07.2023 на сайті СТБ! У приймальне відділення поступає тяжко хвора пацієнтка. Інга просить Максима прийняти її, проте Ковальчук відсторонює його від роботи через травму. Оксана просить Закревського серйозно поставитися до реабілітації та не ігнорувати її рекомендації, проте стан Максима погіршується.

Кузьменко гнівається через те, що його донька закохалася в Закревського. Він просить Ковальчук поговорити з Мар’яною та розказати, як Максим вчинив з нею багато років тому. Як Оксана відреагує на таке прохання? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 23.

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