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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 25 серия смотреть онлайн от 27.07.2023

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Серия 25 | 27.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 25 от 27.07.2023 на сайте СТБ! Городской автобус попал в аварию, и многие пассажиры получили серьезные травмы. Дмитрий приезжает по вызову и видит, что среди пассажиров была Таня. Ее немедленно забирают в приемное отделение и проводят реанимационные мероприятия. Но Таня остается без сознания. Ее состояние сложное, и ей нужна срочная операция.

В 25 серии Лікарка Ковальчук 2023 Антон собирает вещи и уходит от Оксаны. Он обиделся, что она в очередной раз выбрала работу, а не семью, поэтому это было последней каплей. Удастся ли Оксане спасти отношения? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 25.

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