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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 26 серия смотреть онлайн от 27.07.2023

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Серия 26 | 27.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 26 от 27.07.2023 на сайте СТБ! Дима и Платон везут в скорую девушку в критическом состоянии. Она сделала медикаментозный аборт, и это привело к необратимым последствиям. Этот случай производит сильное впечатление на Платона. Он осознает, что Соня может умереть после таблеток, которые он ей дал, поэтому решается рассказать ей всю правду. Как Соня отреагирует на признание?

В 26 серии Лікарка Ковальчук 2023 врачи будут бороться за жизнь Тани. Ей нужно протезирование артерии, и эта операция очень сложная и дорогостоящая. Как все пройдет? Не пропустите интересный сериал – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 26.

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Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 25 серия от 27.07.2023

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