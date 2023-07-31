Лікарка Ковальчук 29 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

Серия 29 | 31.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 29 от 31.07.2023 на сайте СТБ! Максим и Марьяна просыпаются в одной кровати, однако их утро не хорошее. Оказывается, Закревский всю ночь называл Марьяну Оксаной и признавался ей в любви. Как это отразится на отношениях пары? Узнайте прямо сейчас!

В 29 серии Лікарка Ковальчук Кузьменко активно начнет разваливать то, что Оксана тщательно выстраивала долгое время. Николай Иванович серьезно настроен вернуть приемному отделению его привычный формат, поэтому приказал отвезти все лекарства в больницу. Как Оксана отреагирует на такие действия со стороны руководства? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 29.

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