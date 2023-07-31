Лікарка Ковальчук 31 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

Серия 31 | 31.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 31 от 31.07.2023 на сайте СТБ! Оксана не может поверить в то, что Антон попал в ДТП и сбил человека. Однако еще больше Ковальчук шокирована признанием Антона о том, что он был в нетрезвом состоянии. Антон рассказывает Оксане, что очень хотел помириться с ней, но боялся сделать этот шаг, поэтому выпил немного для храбрости.

В 31 серии Лікарка Ковальчук 2023 Максим узнает, что Антон был пьян, и теперь против него откроют уголовное дело. Закревский хочет уберечь Оксану от такого стресса, потому просит Зинаиду подделать анализы крови, однако она отказывает. Чем закончится эта история? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 31.

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