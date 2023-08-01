Серія 33 | 01.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 33 від 01.08.2023 на сайті СТБ! Вероніка не полишає надії помиритися з Максимом, тому з самого ранку набридає йому телефонними дзвінками. Мар’яні не подобається, що її чоловік продовжує спілкуватися з колишньою дружиною, тому вона влаштовує з’ясування стосунків. Попри конфлікт з Мар'яною, Максим все ж таки приїжджає до Вероніки ввечері, і там на нього чекає сюрприз. Ліза разом з мамою приготували святкову вечерю з нагоди річниці знайомства батьків. Як Максим відреагує на такий крок колишньої? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 33.

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