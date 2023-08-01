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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 34 серія дивитись онлайн від 01.08.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 34 серія від 01.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 34 серія вже на сайті СТБ
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Серія 34 | 01.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 34 від 01.08.2023 на сайті СТБ! Максим приїжджає в міністерство і вимагає відновлення фінансування реформи Ковальчук. Закревський погрожує, що якщо вони продовжать вставляти палки в колеса, то він вдасться до радикальних заходів. Як у міністерстві відреагують на його погрози?

У 34 серії Лікарка Ковальчук 2023 Стефа закохується у свого нового пацієнта Костянтина. Він справив враження успішного й цікавого чоловіка, хоча насправді він альфонс. Платон намагається попередити Стефу, що Костянтин не той, за кого себе видає, проте вона відмовляється його слухати. Чим закінчиться це спілкування? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серія 34.

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