Серія 35 | 01.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 35 від 01.08.2023 на сайті СТБ та станьте свідком нових цікавих історій пацієнтів!

Журналіст звертається в лікарню за допомогою для знайомої бабусі. Після проведення медичного обстеження її хочуть виписати, але бабуся просить, щоб її залишили ще на кілька днів, поки вона не зможе заїхати у нову квартиру. Вся справа в тому, що літня жінка вважає, що вдома в неї оселилися потойбічні сил, які її лякають. Журналісту вдається дізнатися таке, від чого всі будуть в шоці… Що саме побачив хлопець в квартирі бабусі, пока та була в лікарні – покаже медичний серіал Лікарка Ковальчук 2023 35 серія.

Тим часом, між Максимом та Борею продовжується боротьба за прихильність Оксани. Стефа закохується по вуха у пацієнта, який замилює їй очі. А Таня розуміє, що щось не так в їхніх стосунках з Дімою. Дивіться на сайті СТБ серіал Лікарка Ковальчук 2023 35 серія, аби все побачити на власні очі!

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 34 серія від 01.08.2023