Лікарка Ковальчук 37 серия смотреть онлайн от 02.08.2023

Серия 37 | 02.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 37 от 02.08.2023 на сайте СТБ! Между Соней и Платоном снова недоразумение. Соня ревнует Платона и не верит, что он ей не изменяет. Последней каплей становится сообщение с компроматом на Платона. Кто и зачем хочет развести пару? Сможет ли Платон доказать Соне искренность своих чувств? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2023.

Степан попадает в больницу в критическом состоянии. У него алкогольное отравление. Таня сообщает врачам, что у Степы генетическое невосприятие алкоголя, и этот фактор усложняет лечение. Отец Степана хочет забрать сына в частную клинику, однако Оксана запрещает транспортировать больного в тяжелом состоянии. Таня дежурит у Степы и надеется, что он поправится. Это замечает Дмитрий и начинает ее ревновать. Какое непростое решение он примет? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2023 серия 37.

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