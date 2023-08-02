Серія 39 | 02.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 39 від 02.08.2023 на сайті СТБ!

У новому епізоді лікарка Ковальчук лякає своїх колег несподіваною втратою свідомості у дворі лікарні. Невже її стан погіршується? Борис та Максим переживають за її здоров’я, і кожен намагається приділити увагу головній героїні серіалу. Але це більше нагадує суперництво між двома чоловіками. Чи стане Оксана почувати себе краще, дізнаєтесь у 39 серії серіалу Лікарка Ковальчук 2023.

Хоча й Борис хоче забути свою зустріч з Наталею, таємна знайома тепер шантажує його й вимагає гроші, погрожуючи розказати правду про Максима та Оксану. Чи прийме він правила її гри? Покаже серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 39.

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