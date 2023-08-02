Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru
Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 39 серія дивитись онлайн від 02.08.2023

Серіал Лікарка Ковальчук 39 серія від 02.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Лікарка Ковальчук 39 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарка Ковальчук 39 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 40 серія дивитися онлайн від 02.08.2023

 Лікарка Ковальчук 39 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 38 серія дивитися онлайн від 02.08.2023

 Лікарка Ковальчук 39 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 37 серія дивитися онлайн від 02.08.2023

 Лікарка Ковальчук 39 серія дивитись онлайн від 02.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 36 серія дивитися онлайн від 01.08.2023
Лікарка Ковальчук Серія 39 Лікарка Ковальчук: 39 серія дивитися онлайн від 02.08.2023
Серія 39 | 02.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 39 від 02.08.2023 на сайті СТБ!

У новому епізоді лікарка Ковальчук лякає своїх колег несподіваною втратою свідомості у дворі лікарні. Невже її стан погіршується? Борис та Максим переживають за її здоров’я, і кожен намагається приділити увагу головній героїні серіалу. Але це більше нагадує суперництво між двома чоловіками. Чи стане Оксана почувати себе краще, дізнаєтесь у 39 серії серіалу Лікарка Ковальчук 2023.

Хоча й Борис хоче забути свою зустріч з Наталею, таємна знайома тепер шантажує його й вимагає гроші, погрожуючи розказати правду про Максима та Оксану. Чи прийме він правила її гри? Покаже серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 39.

Дивитись онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 38 серія від 02.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати